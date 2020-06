Norra miljardäri naise kadumislugu areneb üha ootamatumalt edasi

Norras kadus tuntud ärimehe naine 2018. aasta lõpus jäljetult. Lugu on teinud hulga uskumatuid pöördeid: algul teatasid võimud, et naine on röövitud, siis aga hakkasid kahtlustama, et kogu inimrööv on ise lavastatud. Hiljuti arreteeris politsei mõrvakahtlusega hoopis kadunud naise abikaasa, kuid siis käskis kohus mehe puudutavate tõendite tõttu eeluurimisvanglast välja lasta.

Norra politsei usub jätkuvalt, et jäljetult kadunud Anne-Elisabeth Hagen mõrvati abielus pikka aega valitsenud erimeelsuste tõttu ja Tom Hagen värbas endale inimröövi lavastamiseks kaasosalise. Hageni advokaadi olevat süüdistus absurdne, sest tema kliendil polevat esiteks mingeid arvutioskusi, et sellist pettust läbi viia - kas selline inimene suudaks siis koostada krüptovaluutas esitatava keeruka lunarahanõude? Väidetavalt ei kasuta ärimees isegi nutitelefoni.