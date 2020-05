Norra miljardäri kadunud naise juhtumis toimus uus pööre: vahistati 30-aastane mees

Anne-Elisabeth Hagen kadus 2018. aasta oktoobris ja politsei kahtlustab, et ta on mõrvatud, vahendab Yle Uutiset.

Tom Hagen vahistati naise mõrvas või sellele kaasaaitamises kahtlustatuna umbes nädal tagasi.

Nüüd vahistati niisiis uus kahtlusalune.

„Vahistatud mehel on seos Tom Hageniga ja politseile on teada, et tal on teadmisi infotehnoloogia ja krüptovaluutade valdkonnas,” teatas politsei.

Norra ajalehe VG teatel on mees oma süüd eitanud. Mees vahistati VG andmetel Oslos ja tema Østlandeti piirkonnas asuvas elukohas toimus läbiotsimine.

Politsei oli sunnitud kiirendama mehe vahistamist teise astme kohtu otsuse tõttu. Kohus otsustas eile, et politsei tõendid Tom Hageni vastu ei ole piisavad ja ta tuleb eeluurimisvangistusest vabastada. Asi läheb nüüd ülemkohtu otsustada.

Politsei ei välista uusi vahistamisi.

Tom Hageni advokaat Svein Holden ütles, et politsei tõendid tema kliendi vastu on nõrgad. Holden ütles Norra ringhäälingule NRK-le, et Tom Hagen ei muretse selle pärast, kuidas temavastane menetlus lõpeb.

Advokaadi sõnul kommenteeris Tom Hagen endavastaseid süüdistusi kolmapäeval nii: „Olen süütu, seega ei leia politsei minu vastu tõendeid. Aga mis juhtub, kui nad saavad selgeks, et ma olen süütu? Kas see tähendab seda, et politsei on kulutanud nii palju aega minu peale, et nad ei jõua juhtumit lahendada ja Anne-Elisabethi leida?”

Seotud lood: Alguses inimröövist teatanud Norra miljonär saab süüdistuse oma naise mõrvas

Teatatakse, et ka Hagenite lapsed usuvad isa süütusse.

Kui Anne-Elisabeth Hagen kadus, leiti paari kodust sõnum, milles teatati, et naine on röövitud, ja nõuti lunaraha. Miljonite eurode suurune lunaraha oleks tulnud maksta krüptovaluutas.