Norra maalihkes kadunutest on leitud seitse ja tuvastatud neist viie isik

Kokkuleppel omastega avaldas politsei reedel pärast kolmapäeval Gjerdrumis toimunud maalihet kadunute nimekirja, vahendab VG.

Eile kella 19 ajal teatas politsei, et otsitakse endiselt aktiivselt ellujäänuid ja otsingud jätkusid öö läbi.

„Kohapeal toimuvad endiselt otsingud ja on endiselt lootus, et operatsioon annab täna öösel tulemusi,” ütles operatsiooni juht Gisle Sveen kell 3.15 VG-le.

Eile õhtuks oli maalihkepiirkonnast surnuna leitud seitse inimest. Neist viie isik on nüüd tuvastatud.

Laupäeva õhtul teatas politsei, et hukkunud on Eirik Grønolen (31). Eile õhtul teatati, et hukkunute hulgas on Bjørn-Ivar Grymyr Jansen (40) ja Lisbeth Neraas (54). Hiljem eile õhtul lisati hukkunute nimekirja Marius Brustad (29) ja Alma Grymyr Jansen (2).

Kadunud on veel Ann-Mari Olsen-Næristorp (50), Victoria Næristorp-Sørengen (13), Irene Ruud Gundersen (69), Rasa Lasinskienė (49) ja Charlot Grymyr Jansen (31).

Inimesed saadeti maalihkepiirkonda otsingutele esimest korda reedel. Nad lõpetasid aga töö kella 17.30 ajal pimeduse tõttu. Öösel kasutati otsinguteks droone ja soojustundlikke kaameraid.

Laupäeva hommikust jätkusid otsingud maalihkepiirkonnas maa peal suuremal alal. Otsingud jätkusid ka kogu öö vastu pühapäeva.

Politsei on kogu aeg kinnitanud, et otsib endiselt ellujäänuid.

Niinimetatud kiire savi aluspõhi on ebastabiilne ja on uue maalihke oht. Kõige muudavad keerulisemaks halvad valgustingimused. Päästjad peavad kasutama mitmeid ettevaatusabinõusid.