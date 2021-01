Norra kehtestab kolmanda koroonalaine peatamiseks uued ranged piirangud

Viimase kuu jooksul on Norras koroonajuhtumite arv kerkinud ja hetkeseisuga nakatab üks viirusekandja keskmiselt 1,3 inimest.

"Näeme rohkem nakkuse uue laine märke," ütles peaminister Erna Solberg pühapäeval pressikonverentsil. Ta tõi selle põhjusteks jõulude ja aastavahetuse tähistamise ning Suurbritannias esmakordselt tuvastatud viiruse nakkavama variandi esilekerkimise.

Valitsuse otsusel peavad norralased viiruse kontrolli all hoidmiseks järgmise kahe nädala jooksul oma sotsiaalse elu ootele panema.

"Ma palun, et teil poleks kodus ühtegi külastajat. Oodake kaks nädalat, enne kui kedagi koju kutsute või teisi külastate," ütles peaminister.

Päev varem teatas valitsus, et loengud ülikoolides on peatatud, üliõpilastel käsiti koju jääda.

Samas jäävad poed, lasteaiad ja algkoolid avatuks. Keskkoolides ja gümnaasiumites kasutatakse kaugõpet.

Eraviisilisi reise, olgu siis välismaiseid või kodumaiseid, praegu ei soovitata. Norras olid juba ühed Euroopa karmimad reisipiirangud niigi, näiteks nõuti mitteresidentidelt enne riiki sisenemist tõendeid, et nad on COVID-19 suhtes negatiivsed.

Neljapäeval kehtestas Norra kõigile välismaalt saabuvatele inimestele kohustuse teha COVID-19 test kas kohe piiriületuse järel või 24 tunni jooksul, et peatada Suurbritannias avastatud koroonaviiruse nakkavama variandi levik.

Väikesed piiriületuspunktid on nüüdsest suletud, kuna seal pole võimalusi COVID-19 testideks. Põhja-Norras asuvaisse Soome piiripunktidesse suunati aga rohkem sõjaväelasi.

Norra 14 päeva kumulatiivne COVID-19 juhtude arv 100 000 elaniku kohta oli jõulunädalal 113, mis on Islandi, Kreeka ja Soome järel Euroopas tagantpoolt neljas, teatas Euroopa haiguste ennetamise ja tõrje keskus. Eestis on see hetkel 551.