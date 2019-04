Norra kalurid leidsid ilmselt Vene mereväes välja treenitud valgevaala

Norra Tromsø ülikooli arktilise ja merebioloogia instituudi professor Audun Rikardsen ütles ajalehele Dagbladet, et tegemist võis olla valgevaalaga, kes on olnud Venemaal vangistuses.

„Ta on ilmselt pärit Vene mereväest Murmanskist. Aga on keeruline saada informatsiooni selle projekti kohta, milleks vaalasid kasutatakse ja kui ulatuslik see on,” ütles Rikardsen.

Rikardsen on olnud kontaktis Vene teadlastest kolleegidega, kes on püüdnud saada rohkem informatsiooni Norras leitud vaala kohta. Seni ei ole saadud mingit vastust, mida vaaladega Venemaal tehakse.

„Igal juhul ei ole teadlasi, kes vaalasid sellisel viisil märgistavad, see on täiesti kindel. Ma ütleksin, et see on väga eriline asi ja on räägitud, et Putin ise on otseselt seotud mereväe vaalaprojektiga. Sellel, kes nüüd leiti, olid ümber rihmad ja kinnituskoht kaamerale,” ütles Rikardsen.

Norra mereuuringute instituudi teadlane Martin Biuw ei kahtle, et vaal on vangistuses olnud. On teada, et venelased on sõjaliselt kasutanud delfiine miinide otsimiseks Mustal merel. Milleks on kasutatud valgevaala, jääb Biuwi sõnul spekulatsiooniks.