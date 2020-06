Norra epidemioloogid andsid Rootsile nõu: uskusite Tegnelli pimesi, muutke strateegiat

Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO) reageeris sel nädalal jõuliselt, kui nakatunute arv hakkas Euroopas taas kasvama.

WHO Euroopa regiooni direktor Hans Henri Kluge ütles, et 11 riigis, sealhulgas Rootsis, on „kiirenenud ülekandumine viinud haiguse väga olulise naasmiseni, mis kontrolli alla võtmata jättes viib tervishoiusüsteemid taas võimete piirile”.

Riigid, mida WHO veel mainis, olid Moldova, Põhja-Makedoonia, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Ukraina, Kosovo, Armeenia, Aserbaidžaan, Kõrgõzstan ja Kasahstan.

WHO otsus pälvis valulise reaktsiooni Rootsi riigiepidemioloog Anders Tegnelli poolt, kes ütles, et ta ei ole nõus Maailma Terviseorganisatsiooni hoiatusega, milles mainiti koroonaviiruse naasmise ohuga Euroopa riikide hulgas ka Rootsit, ja nõudis selle hinnangu ümbervaatamist.

Naaberriigis Norras, mis sulges suurema osa riigist varakult, on koroonaviiruse levik püsinud suhteliselt madalal tasemel.

Nüüd usuvad mitmed Norra eksperdid, et Rootsil on viimane aeg strateegiat muuta.

"Rootsi võttis koroonastrateegia osas riski ja kaotas. Märtsis ei saanud me seda kindlalt öelda, kuid nüüd peaks see kõigile ilmne olema, ütles dr Gunnar Hasle ajalehele Dagbladet.

"Kui nad ei võta ette drastilisi meetmeid, võib minna veel palju aega, kui nad on vastuvõetava nakatumise tasemeni jõudnud," märkis ta.

Haslit toetab endine nakkushaiguste ekspert Bjørg Marit Andersen, kes ütles, et ainus asi, mis on ajalooliselt töötanud nakkuse leviku peatamiseks, on sulgemine.

Norra ekspert: Stockholm tulnuks sulgeda

Muu hulgas tõstab Andersen esile Stockholmi regiooni, mis tema arvates oleks tulnud täielikult sulgeda.

"Mul on Rootsist kahju. Inimestel on olnud tohutu usaldus oma peaepidemioloogi vastu ja nad on teda pimesi usaldanud," arvas ta.

Andersen usub siiski, et strateegia muutmiseks pole veel hilja.

"Ma arvan, et Rootsi näeks häid tulemusi, kui ta otsustaks praegu sulguda. Lisaks on suvi kõrgete temperatuuridega, mis näib viiruse levikut aeglustavat," märkis ta.

Oma kodumaal ringiliikumist võiks siiski lubada, leidis ekspert.