Norra avab Oslo piirkonna viinapoed uuesti, sest massiliselt sõideti alkoholi järele naaberomavalitsustesse

Otsusest 45 Vinmonopoleti poodi taas avada teatas eile Norra tervishoiuminister Bent Høie, vahendab Norway Today.

„Valitsus hindab pidevalt, kas on vajadust meetmete kohandamiseks, ja juba kohe tuleb mõningaid kohandamisi pärast Norra Tervisedirektoraadi ja Norra Rahvaterviseinstituudi soovitust,” ütles Høie.

Norra Tervisedirektoraat soovitas, et alkoholipoed avataks uuesti, sest naaberomavalitsustesse alkoholi järele sõitmine on koroonaviiruse levimise seisukohalt suurem oht kui poodide lahtiolek, vahendab STT.

Lisaks sellele on Vinmonopoletil Tervisedirektoraadi sõnul kasutusel tõhusad meetmed nakatumiste vältimiseks.

Müüginumbrid Oslo ümbruse Vinmonopoleti poodides kasvasid laupäeval eelmise nädalaga võrreldes ligi 300%, sest inimesed läksid alkoholi ostma naaberomavalitsustesse. Mitmetes kohtades tekkisid poodide suurde pikad järjekorrad.

Rootsi valitsus otsustas oma erakorralisel istungil keelata sisenemise Norrast, kus Oslo piirkonnas levib koroonaviiruse nakkavam Briti tüvi. Keeld kehtib vähemalt 14. veebruarini.

Rootsi soovitab ka oma kodanikel Norrasse reisimist vältida.

Rootsi siseministri Mikael Dambergi sõnul mõjutas seda otsust just see, et Norra otsustas võtta Oslo piirkonnas kasutusele uusi karmimaid koroonapiiranguid, mille tõttu on seal suletud kõik poed peale apteekide ja toidupoodide.

„Kui Norra poed ja alkoholiärid on suletud, on oht, et norralased tulevad Rootsi ja suurendavad tunglemist ja nakatumisi siin,” põhjendas Damberg.

