Norra arheoloogid asusid üle sajandi esimest viikingilaeva välja kaevama

Alus avastati riigi kaguosas Gjellestadis asuvast matmispaigast kaks aastat tagasi, vahendab uudistekanal BBC.

Ehkki arvatakse, et see on kehvas seisukorras, on leid endiselt märkimisväärne, kuna riigis on seni avastatud vaid kolm hästi säilinud viikingilaeva.

Kaevamistööd kestavad eeldatavalt ligi viis kuud.

Norra kultuuripärandi uurimise instituudi ekspert Knut Paasche ütles, et ainult osa laeva puidust oli säilinud, kuid lisas, et tänapäevased tehnikad võimaldavad arheoloogidel taastada selle algse kuju.

Laeva, mille pikkus on umbes 20 meetrit, avastasid eksperdid 2018. aastal maapinda seirava radari abil.

Samal ajal leiti ka suur hulk matmispaiku ja ajaloolisi hooneid.

"Gjellestadis avastatud laev on silmapaistva riikliku ja rahvusvahelise tähtsusega avastus," rõõmustas Norra kultuuriminister Sveinung Rotevatn toona.