Normandia nelik koguneb detsembri algul

"Normandia formaadis tippkohtumine toimub esmaspäeval, 9. detsembril. Sellele kogunevad Pariisis Prantsusmaa, Saksamaa, Venemaa ja Ukraina riigipead ja valitsusjuhid," teatas Prantsuse riigipea Emmanuel Macroni pressiatašee. Ta meenutas, et "tippkohtumise väljavaadet arutati Prantsusmaa ja Venemaa presidentide kohtumisel 19. augustil Breganconis", aga ka G7 tippkohtumisel Biarritzis.

"Tippkohtumine toimub seetõttu, et alates selle aasta suvest on läbirääkimistel saavutatud olulist edu, mis võimaldas tagada ka vägede väljaviimise paljudest pingetsoonidest," teatas Champs Elysees. Prantsuse riigipea administratsioon lisas, et kohtumine "võimaldab meil alustada uut etappi Minski lepingute rakendamisel".

Esimene Normandia formaadis riigipeade tasemel kohtumine toimus 2014. aasta suvel. Pärast seda on riigid korduvalt kohtunud ministrite, diplomaatiliste nõunike ja nende asetäitjate tasemel. Viimane Normandia neliku tippkohtumine toimus Berliinis 19. oktoobril 2016.