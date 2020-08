Nördinud Iiri valitsus nõuab pandeemiapiiranguid rikkunud eurovoliniku tagasiastumist

Hogan viibis Iiri parlamendi golfiühingu kolmapäevasel õhtusöögil, kus osales koos temaga 82 külalist. Õhtusöök toimus päev pärast seda, kui Iiri valitsus teatas uutest piirangutest. Õhtusöögil istusid külalised kümnestes gruppides, mis on piirangutega keelatud. Reedel teatasid ametist lahkumisest Iiri põllumajandusminister Dara Calleary ja senati asespiiker Jerry Buttimer, kes samuti õhtusöögil osalesid.

Hogan ütles eile tehtud avalduses, et tahab iirlaste ees tingimusteta vabandada. „Mõistan, et minu teguviis riivas Iiri rahva tundeid ja mul on selle üle sügavalt kahju,” ütles Hogan. Euroopa Komisjoni pressiesindaja teatel jälgib komisjoni president Ursula von der Leyen tähelepanelikult olukorda ja ootab, et Hogan talle juhtunust aru annaks. „Oluline on kõik faktid detailideni välja selgitada,” märkis ametnik.

Vahepeal selgus lisaks, et Hogan jäi nädal tagasi ka Iiri politseile liikumisrikkumisega vahele. Kildare´i maakonna politsei pidas eurovoliniku esmaspäeval kinni ja tegi talle hoiatuse roolis telefoniga rääkimise eest. Samuti menetleb politsei teadet kolmapäevase õhtusöögiga sooritatud rikkumiste kohta.