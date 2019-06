Nord Stream 2 juht Schröder: Taani seab USA survel Euroopa energiajulgeoleku ohtu

Schröder ütles, et USA gaas on kallim kui Vene gaas ja oleks Euroopa jaoks halb valik. Ta lisas, et valimised Taanis annavad lootust, et Nord Stream 2 viiakse lõpule õigeks ajaks, vahendab Reuters.

„Nord Stream 2 on projekt, mille saab tööle panna aasta lõpuks. Aga on probleem, see on ilmselge – Taani poliitika. See on seotud USA poliitilise surve ja Ukrainaga,” ütles Schröder.

USA energiaminister Rick Perry ütles eelmisel kuul, et mitte liiga kauges tulevikus esitatakse sanktsioonide seaduseelnõu, et seada tõsised piirangud ettevõtetele, mis projektis osalevad.

Nord Stream 2 taga olev ettevõte on teatanud, et torujuhtme kasutuselevõtt võib lükkuda järgmisse aastasse viivituste tõttu Taanilt lubade saamisel.

Nord Stream 2 on pakkunud Taanile kaks torujuhtme koridori varianti, aga märtsis paluti kaaluda kolmandat võimalust Taani vetes.

„Taani seab Euroopa energiajulgeoleku ohtu,” lausus Schröder.