Nobeli rahupreemia sai Maailma toiduprogramm

Maailma toiduprogrammi(WFP) põhiline eesmärk on toiduabi andmine kriisiolukordades. WFP on osa ÜRO-st ja sõltub tegevusel peaaegu täielikult vabatahtlike annetustest.

Nobeli rahupreemia välja kuulutanud Nobeli komitee esimees Berit Reiss-Andersen ütles, et koroonaviirus on maailmas miljonite nälga kannatavate inimeste olukorra veel keerulisemaks muutnud. Nobeli komitee sõnul on WFP pingutanud selle nimel, et ennetada nälja kasutamist sõjas ja konfliktides relvana.

Nobeli rahupreemia kandidaatideks esitati sel aastal 211 inimest ja 107 organisatsiooni. Auhinnaga kaasneb 10 miljoni Rootsi krooni (0,96 miljonit eurot) suurune rahaline preemia.