Nobeli rahupreemia pälvis Etioopia peaminister Abiy Ahmed Ali

Abiy Ahmed sai preemia oma jõupingutuste eest rahu ja rahvusvahelise koostöö saavutamiseks ning eriti oma otsustava algatuse eest lahendada piirikonflikt naaberriigi Eritreaga.

Nobeli komitee soovis tunnustada ka kõiki teisi osapooli, kes teevad koostööd rahu ja leppimise heaks Etioopias ning Ida- ja Kirde-Aafrikas.

Lähedases koostöös Eritrea presidendi Isaias Afwerkiga töötas Abiy Ahmed kiiresti välja rahukokkuleppe põhimõtted, et lõpetada pikk sõja ja rahu vaheline seisund Etioopia ja Eritrea vahel.

Etioopias on Abiy Ahmed algatanud tähtsad reformid, mis annavad paljudele kodanikele lootust paremale elule ja helgemale tulevikule. Peaministrina on Abiy Ahmed püüdnud edendada leppimist, solidaarsust ja sotsiaalset õiglust.

Norra Nobeli Komitee usub, et Abiy Ahmedi jõupingutused on just nüüd ära teeninud tunnustuse ja vajavad julgustust. Komitee loodab, et 2019. aasta Nobeli rahupreemia annab peaminister Abiyle jõudu tema tähtsas töös rahu ja leppimise heaks.