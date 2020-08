Nobeli kirjanduspreemia laureaat Svjatlana Aleksijevitš: Lukašenka, kasi minema, sinu võimusoov muutub vereks

„Minu arvates on võim oma rahvale sõja kuulutanud. Ma näen, kui palju ühiskond radikaliseerub. See, kuidas käitub OMON... keegi meist ei oleks midagi sellist isegi ette kujutada suutnud. Me oleme näinud, kuidas see on toimunud teistes riikides, aga meil tulistatakse autot, kus on väike laps ja kõik on verine, rasedat naist pekstakse, vahistatuid lämmatatakse põlvedega – see on see, mille vastu tõusis üles Ameerika must elanikkond.

Inimesi võetakse tänavalt kinni. Vahistatud istuvad spordisaalides ilma söögi ja veeta. Ja mis peamine, inimesed on absoluutselt rahumeelsed. Täna läks välja naiste kett, kes palusid: me tahame teada tõtt valimiste kohta, ärge tapke meie mehi. Nad kandsid lilli, palvetasid igavese tule juures. Ja kui nad hakkasid laiali minema, ründas neid OMON. Ma isegi ei räägi sellest, mis toimub öösel. See on lihtsalt sõjategevus...” ütles Aleksijevitš.

President Aljaksandr Lukašenkale oli Aleksijevitšil öelda järgmist: „...Tahaksin korrata seda, mida nii ilusti ütles ajakirjanik Svjatlana Kalinkina: „Mine ilusti ära!”... Aga ei lähe, juba on verd. Kasi minema, kuni pole hilja, kuni sa ei ole paisanud inimesi kohutavasse kuristikku, kodusõja kuristikku! Kasi minema! Kellelegi ei ole vaja Maidani, kellelegi ei ole vaja verd. Sa tahad lihtsalt võimu ja see sinu soov muutub vereks.”