Nobeli kirjanduspreemia laureaadi Aleksijevitši korterisse Minskis kogunesid kaitseks Euroopa diplomaadid

Aleksijevitš on nüüdseks opositsiooni koordinatsiooninõukogu presiidiumi seitsmest liikmest ainus, keda ei ole vahistatud ega riigist vägisi välja saadetud.

„Valgevene opositsiooni ahistamised, vahistamised ja sunnitud eksiil on rahumeelsete protestide vastane tõsine rikkumine Valgevene režiimi poolt. On rõõm jagada seda fotot hetk tagasi Minskis, kus Svjatlana Aleksijevitš on ümbritsetud Euroopa diplomaatidest, kelle hulgas on Rootsi diplomaat,” kirjutas Rootsi välisminister Ann Linde Twitteris.

Harassments, arrests & forced exile of opposition in Belarus is serious violation of peaceful protests by the regime in Belarus.



Happy to share this photo taken a moment ago in Minsk with

Svetlana Aleksijevitj surrounded by European diplomats, including a Swedish diplomat. 🇸🇪 pic.twitter.com/b96Nafhlf6 — Ann Linde (@AnnLinde) September 9, 2020

Eile hommikul püüdsid tundmatud isikud Aleksijevitši juurde korterisse pääseda. Pärast seda saabusid sinna Leedu, Saksamaa, Poola, Rootsi, Slovakkia ja Tšehhi suursaadikud, teatas Leedu suursaadiku asetäitja Asta Andrijauskienė väljaandele The Insider.

„Kui me saabusime, oli siin juba palju ajakirjanikke, palju inimesi ja paar mikrobussi. Me kutsusime teisi Euroopa Liidu suursaadikuid ning tulid Saksamaa, Poola, Rootsi, Slovakkia ja Tšehhi saadikud. Praegu me mõtleme, mida edasi teha. See on seitsmes korrus. Jõuametnikud tahtsid trepikotta siseneda, aga neid ei lastud. Vahetult ukse taga kedagi ei ole,” ütles Andrijauskienė.

Aleksijevitš rääkis varem ajakirjanikele, et on märganud alates Valgevene presidendivalimistest enese jälitamist, mis muutus hiljem pidevaks. Aleksijevitš teatas aga, et ei kavatse Valgevenest lahkuda.

Raadio Vabaduse teatel otsustasid Euroopa diplomaadid Aleksijevitši korteris edaspidi ööpäevaringselt valvet pidada, et kirjanikku kaitsta.