Nigel Farage nõudis omale kohta Brexiti-läbirääkimistel

Vaatamata sellele, et Farage on olnud kaks aastakümmet Euroopa Parlamendi liige ja on seitse korda edutult Briti parlamenti kandideerinud, kujutab ta ennast väljastpoolt tulijana, kes karjub poliitilisele eliidile tõtt näkku.

„Siin on tohutu sõnum, Leiboristlik ja Konservatiivne Partei võivad täna õhtul tohutult õppida, kuigi ma ei arva, et nad seda teevad,” ütles Farage.

Farage on seda juba varem teinud. Euroskeptilise Ühendkuningriigi Iseseisvuspartei (UKIP) juhina avaldas ta konservatiividele nii palju survet, et 2013. aastal lubas tollane peaminister David Cameron referendumit.

2014. aastal häbistas Farage konservatiive Euroopa Parlamendi valimistel. Farage mängis juhtivat rolli 2016. aasta referendumikampaanias, aga astus siis Briti poliitika eesliinilt eemale.

Pärast suhete katkestamist UKIP-iga naasis aga Farage uue erakonna ja tuttava missiooniga.

„Mitte kunagi varem Briti poliitikas ei ole uus partei, mida esitleti kuus nädalat tagasi, olnud üleriiklikel valimistel tipus,” lausus Farage.

Nii dramaatiline kui Brexiti-partei tõus ka ei ole, ei anna valimistulemus Farage’ile otseteed Euroopa Liidust kokkuleppeta lakumise esilekutsumiseks.

Euroopa Parlamendi liikmed ei saa Briti poliitikat otseselt mõjutada ja riigi saatuse otsustab May järeltulija.

Ükski kandidaatidest ei tohiks olla valmis Farage’ile sõbrakätt ulatama.

Farage ütles aga, et on täis otsustavust edu ära kasutada. Ta tahab, et Brexiti-partei oleks valmis esitama täiskomplekti ehk 650 kandidaati juhul, kui Briti parlamendivalimised peaksid toimuma ennetähtaegselt.

Farage tutvustas ka valimisreformi plaane, et asenedada süsteem, mis eelistab suuri ja kinnistunud erakondi. Esimene samm on vahevalimised suuresti Brexiti-meelsel Ida-Inglismaal 6. juunil.

Kui Brexiti-partei kandidaat suudab seal kahe peamise erakonna kandidaate edestada, annab see Farage’ile hääle parlamendis, kus üksainus hääl võib olla otsustav Brexiti-strateegia üle otsustamisel.

„Kaheparteisüsteem Inglismaal, mis on domineerinud nii palju üle viimased sada aastat, on esimest korda tõelises hädas,” teatas Farage.