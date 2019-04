Nigel Farage esitles oma uut Brexiti-parteid, millega läheb europarlamendi valimistele

Farage ütles oma kõnes Coventrys, et mais eesseisvad Euroopa Parlamendi valimised on erakonna esimene samm, aga esimene ülesanne on poliitika muutmine, vahendab BBC News.

„Ma ütlesin, et kui ma poliitilisse võitlusse tagasi tulen, ei ole enam Mister Nice Guy’d, ja ma mõtlesin seda tõsiselt,” kuulutas Farage.

Farage’i sõnul on Brexiti-parteil „aukartust äratav” nimekiri 70 kandidaadist. Nende hulgas on näiteks juhtiva konservatiivist Brexitit pooldava parlamendiliikme Jacob Rees-Moggi õde Annunziata Rees-Mogg.

„See partei ei ole olemas lihtsalt Euroopa valimistel võitlemiseks... see partei ei ole lihtsalt meie viha väljendamiseks – 23. mai on Brexiti-partei esimene samm. Me muudame poliitikat pöördumatult.”

Farage teatas, et on vihane, aga see ei ole negatiivne emotsioon, vaid positiivne emotsioon.

Farage’i sõnul on erakond saanud kümne päeva jooksul interneti teel 750 000 naela, mis koosneb väikestest, kuni 500-naelastest annetustest.