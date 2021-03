Nigeerias röövitud ligi 300 koolitüdrukut vabastati

Osariigi kuberner ütles täna, et tüdrukud vabastati ja nad on nüüd väljaspool ohtu.

Sellised röövimised toimuvad lunaraha saamise eesmärgil ja on Põhja-Nigeerias tavalised.

Võimude teatel vabastati 279 tüdrukut ja lisati, et eelmisel nädalal politsei öeldud arv 317 ei vasta enam tõele.

Üks ametnik ütles, et see erinevus tuleb sellest, et mõnedel tüdrukutel õnnestus pärast röövimist põgeneda.

Zamfara osariigi võimude sõnul saavutati tüdrukute vabastamine läbirääkimistega valitsusametnike ja röövijate vahel.

Kuberner Bello Matawalle eitas lunaraha maksmist, aga Nigeeria president Muhammadu Buhari tunnistas eelmisel nädalal, et osariikide valitsused on varem inimröövijatele andnud raha ja sõidukeid.