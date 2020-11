Nigeerias lõikasid terroristid 43 põllutöölisel kõrid läbi. President nimetab islamistide tapatööd hullumeelseks

BBC kirjutab, et Borno osariigis Maiduguri lähistel elanud töölised olid parajasti ametis riisipõllul, kui lähenesid terroristid, kes nad kinni sidusid. Kõigil ohvritel lõigati kõrid läbi.

See on viimasel ajal üks julmemaid rünnakuid piirkonnas, kus suur haare islamistlikel terroriorganisatsioonidel nagu Boko Haram. Hetkel pole nad kuriteo eest vastutust võtnud.

Riigi president Muhammadu Buhari märkis, et mõistab tapmised hukka. "Tervele riigile teeb haiget selline mõistusevastane tapmine. Puhaku nad rahus.Minu mõtted on perekondadega, kes praegu leinas." Buhar lisas, et taolised terroristide teod on hullumeelsed.

Praegustel andmetel jätsid terroristid osa töölisi ellu ja võtsid nad pantvangi. Üks olukorraga kursis olev kohalik poliitik rääkis väljaandele Premium Times, et töölisi rünnati, kuna nad olid reedel arreteerinud ühe Boko Harami liikme.

Tegu pole sugugi esimese korraga, mil Boko Harami liikmed just töölised sihikule võtavad. Nad kahtlustavad, et just sellised inimesed annavad valitsusele organisatsiooni kohta infot. Ainuüksi eelmisel kuul tapsid äärmusrühmituse võitlejad 22 töölist.

Väidetavalt tapeti täna Borno osariigis Baga linna lähistel ka kuus sõdurit.