Nigeeria suurimas linnas Lagoses avasid sõdurid väidetavalt meeleavaldajate pihta tule

Armee eitab neid teateid. Võimud on lubanud uurimist, vahendab BBC News.

Lagoses ja teistes regioonides on kehtestatud teadmata ajaks 24-tunnine liikumiskeeld.

BBC teatel trotsis väike grupp meeleavaldajaid liikumiskeeldu ja kogunes Lagose Lekki Toll Plazale, kus tulistamine aset leidis.

Meeleavaldused nüüdseks laiali saadetud politseiüksuse, röövide vastase erisalga (SARS) vastu on nüüdseks jätkunud kaks nädalat.

Pealtnägijad rääkisid eile õhtul Lekki Toll Gate’i juures tule avanud vormiriietuses meestest.

Enne tulistamist barrikadeerisid seda paika relvastatud sõdurid.

Anonüümseks jäänud pealtnägija ütles BBC-le, et enne kella 19 kohaliku aja järgi hakkasid sõdurid otse rahumeelsete meeleavaldajate pihta tulistama.

Võimud on kinnitanud ainult mõne inimese haavata saamist. Kohaliku väljaande Premium Times teatel hukkus umbes 12 inimest.

Inimõigusteorganisatsiooni Amnesty International kohalik esindus teatas, et sai usutavaid, aga häirivaid tõendeid ülemäärase jõu kasutamise kohta, mis põhjustas meeleavaldajate surma.

Meeleavaldused said alguse kaks nädalat tagasi nõudmistest saata laiali politsei eriüksus SARS, mida on süüdistatud ebaseaduslikes vahistamistes, rünnakutes ja tulistamistes.

Nigeeria president Muhammadu Buhari saatis üksuse laiali 11. oktoobril.

Meeleavaldajad nõudsid aga rohkem muudatusi julgeolekujõududes ning reforme riigi juhtimises.

Lagose osariigi kuberner Babajide Sanwo-Olu on öelnud, et meeleavaldused on kaaperdanud kurjategijad.