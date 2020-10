Nice’i kirikus kolm inimest tapnud tuneeslane saabus Euroopasse alles hiljuti

Politsei tulistas meest ja ta on praegu kriitilises seisundis, vahendab BBC News.

Ühel Nice’i Notre-Dame’i kirikus eile toimunud noarünnaku ohvril lõigati põhimõtteliselt pea maha.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles, et tegemist oli islamistliku terrorirünnakuga.

Macroni sõnul suurendatakse avalike kohtade, näiteks kirikute ja koolide kaitsel olevate sõdurite arvu 3000-lt 7000-le. Prantsusmaa tõstis üleriikliku terroriohu kõrgeimale tasemele.

Eilne noarünnak Nice’is järgnes varem sel kuul Pariisi eeslinnas toimunud rünnakule. Oma õpilastele prohvet Muhamedi karikatuure näidanud 47-aastasel õpetajal Samuel Patyl lõigati siis pea otsast.

See mõrv suurendas Prantsusmaal pingeid. Macron kaitses õigust selliseid karikatuure avaldada ja radikaalse islamiga võidelda, mis vihastas Türgit ja teisi islamiriike.

Nice’i rünnaku kahtlusalune karjus enne, kui teda tulistati, „Allahu akbar” („Allah on suur”).

Prantsusmaa terrorismivastase prokuröri Jean-François Ricard’i sõnul leiti ründaja juurest koraan, kaks telefoni ja 30-sentimeetrine nuga.

„Me leidsime ka ründaja maha jäetud koti. Selle koti kõrval oli kaks nuga, mida rünnakus ei kasutatud,” ütles Ricard.

Politseiallikate teatel on ründaja nimi Brahim Aouissaoui. Ricard’i sõnul on ta kriitilises seisundis haiglas.

„Kui meid taaskord rünnatakse, on see väärtuste eest, mis on meie omad: vabadus, võimalus meie pinnal uskuda vabalt ja mitte anda alla terrorivaimule,” ütles Macron Nice’is. „Ma ütlen täna taaskord väga selgelt: me ei loobu millestki.”

Eile leidis aset veel kaks rünnakut, üks Prantsusmaal ja teine Saudi Araabias.

Lõuna-Prantsusmaal Avignoni lähedal Montfavet’s lasti maha mees, kes ähvardas politseinikke käsirelvaga.

Saudi Araabias Jeddah’s rünnati Prantsusmaa konsulaadi juures turvameest. Ründaja vahistati ja turvamees viidi haiglasse.

Kõiki kolme ohvrit rünnati Nice’is eile hommikul kirikus enne päeva esimest missat.

Kirikus suri kaks inimest: 60-aastane naine, kellel lõigati põhimõtteliselt pea maha, ja 55-aastane mees, kellel lõigati kõri läbi.