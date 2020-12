New York Timesi andmetel on Leedu nüüd maailma kõige hullem koroonakolle

Lauri Laugen toimetaja RUS 2

Foto: Mindaugas Kulbis, AP

Ajalehe New York Times andmetel on Leedu nüüd koroonaviirusega nakatumise osas maailmas esikohal. Viimase seitsme päeva jooksul on seal teatatud 97,4 juhtumist 100 000 elaniku kohta.