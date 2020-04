New York Times: Venemaa on levitanud välismaal haigustega seotud valeinformatsiooni aastakümneid

Putin on näinud lisaks tõsiselt vaeva, et ameeriklased peaksid vaktsiine ohtlikeks ja USA tervishoiuametnikke pahatahtlikeks. Vaktsiinivastaste kampaaniates on pidev teema autismioht. CDC on korduvalt välistanud, et vaktsineerimine tekitab autismi, samuti paljud teadlased ja tippajakirjanikud. Sellest hoolimata vale levib ning seda õhutavad Vene trollid ja meedia.

Veelgi enam, desinformatsiooni abil on püütud süüdistada CDC-d kinnimätsimises. Peterburi trollid on väitnud, et CDC vaigistas vilepuhuja, et varjata tõendeid, et vaktsiinid põhjustavad autismi ja seda eriti afroameerika poisslastel. Meditsiinieksperdid on selle väite ümber lükanud, aga see ilmub üha uuesti välja.

RT America ja Vene trollid on propageerinud ka USA vaktsiinivastase aktivisti Andrew Wakefieldi 2016. aasta filmi.

Putini desinformatsioonikampaania on langenud kokku vaktsineeritud laste osakaalu vähenemisega USA-s ja leetrite esiletõusuga, mida peeti võidetud haiguseks.

Veebruaris jagati Twitteris Venemaa uudisteväljaandele The Russophile kuuluvat koroonaviiruse blogi. Veebilehe omanik on väidetavalt OOO Kremlin Trolls ja see asub Lukoili peakontori kõrvalmajas.

Ekspertide sõnul on selle taga mitmed Vene mõjutajad, sealhulgas riiklikud tegijad, luuretegelased, endised RT töötajad ning Peterburi trollivabrikut rahastanud oligarhi, „Putini koka“ Jevgeni Progožini digitaalne meeskond.

Eksperdid usuvad, et Putini uus meetod ei ole mitte luua, vaid kureerida, jagada ja võimendada olemasolevaid ebakõlasid USA-s, suurendades segadust ja erimeelsusi.