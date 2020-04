New York Times: kuni 150 Saudi Araabia kuningliku pere liiget võivad olla viirusega nakatunud

Ajalehele teadaolevalt on kuningliku perekonna eliithaigla valmistanud ette voodikohad 500 inimesele. Mitukümmend kuningliku perekonna liiget on juba haigestunud. Üks perele lähedalolev inimene ütles NYT-ile, et nakatunuid võib olla kuni 150.

New York Times küsis Saudi Araabia Washingtoni saatkonnast kommentaari, kuid ei saanud vastust.

Arstid rääkisid New York Times’ile, et siiani on olnud suurimad viirusekolded Saudi Araabias teistest rahvustest migrantide seas, kes elavad suurtes laagrites ja magavad mitmekesi ühes toas, mis loob viiruse levimiseks ideaalsed tingimused.

Saudi Araabia on USA järel maailma suurim naftatootja. 35 miljoni elanikuga riiki juhib Al-Saudi suur kuninglik perekond. Kuninglikus peres on tuhandeid printse, kes reisivad pidevalt Euroopa vahet. Usutakse, et nii tõid nad endaga viiruse kaasa.

