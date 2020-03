New York Times: koroona vastu peab testima võimalikult varakult ja hästi palju

Niisiis on paljud riigid testimist piiranud. Saksamaal, kus arendati välja kõige esimene ametlik koroonatest, saab patsient end testida lasta vaid arsti saatekirjaga. Prantsusmaal ja Belgias testitakse vaid raskete sümptomitega haigeid. Suurbritannias levib haigus nii kiiresti, et enam pole võimalik inimestelt proove võtta ja uurida, kellega nad on kokku puutunud. „Võimaluste aken viirust ohjata on möödas,” ütles Londoni Queen Mary ülikooli rahvatervise professor David McCoy ajalehele New York Times.

Samal ajal, kui Suurbritannias ja Ameerika Ühendriikides vastutas testide arendamise eest üks keskne laboratoorium, pöördusid näiteks Austraalia, Lõuna-Korea ja Singapuri valitsused terve võrgustiku nii avalike kui eralaborite poole. Kiiresti arendati välja testid ning osteti testimiseks vajalike reagentide varu, mis eraldavad viiruse RNA patsiendilt võetud proovist. Neist reagentidest on nüüd maailmas puudu, mis on üks probleemidest, milleks neid teste on nii raske läbi viia.

Trump: koroona kaob paari nädalaga

Teisalt ei põhjenda tehniline kiirus ja vahendid kogu koroonatestide nappuse olemust. Mõnes riigis on see ka poliitiline probleem.

Austraalia ja Singapur läksid seda teed, et kõiki testida. Samuti ka Lõuna-Korea, mis avas koroona testimiseks peaaegu 600 kliinikut, nende hulgas ka tosin drive-in tüüpi testimispunkti. Testitud on enam kui veerand miljonit korealast. Riik on haiguspuhangu suures osas kontrolli alla saanud, kirjutab NYT.

Euroopa ja Ameerika Ühendriigid reageerisid aga teisiti. Trump ennustas, et koroona kaob paari nädalaga. Prantsuse terviseametnikud ütlesid jaanuaris, et neil on kõigest mõned juhtumid ja et epideemia on kontrolli all. Praegu on Prantsusmaa võimeline tegema 2500 testi päevas ja nädala alguses oli kokku testitud 40 000 inimest. USA on kokku teinud umbes 25 000 testi. Kumbki riik pole viirust kontrolli alla saanud ega ka agressiivse testimise teed läinud. Lõuna-Korea ja Singapur aga on seda suutnud.

Suurbritannia Surrey ülikooli viroloogia professor Nicolas Locker kommenteeris New York Timesile, et riigijuhid seavad ka viirusega võitlemise tooni. „See, mida te täna näete, on nende varasemate väljaütlemiste ja suhtumise mõju,” ütles professor.

NYT ajakirjanikega vestelnud eksperdid ütlesid, et agressiivne testimine oleks võinud Euroopas ja Ameerika Ühendriikides ametnikele anda haigusega võitlemisel edumaa, kuid see otsustav moment võis mööduda juba rohkem kui kuu aja eest.

Hiina andis maailmale koroonaviiruse geneetilise koodi juba jaanuari alguses. Mõne päevaga olid maailma laborid Hong Kongist kuni Berliinini valmistanud testid haiguse kontrollimiseks. Ent teadlaste sõnul pole probleem olnud mitte testide arenduses, vaid poliitilistes valikutes.