New York Times: Eesti valitsus kasutab viirust immigrantide vastase poliitika läbisurumiseks

Tööandjate jaoks on Tuchi sõnul murettekitavam valitsuse ühepoolne otsustusõigus selle üle, millised sektorid võivad välismaalt töötajaid värvata. „Kui valitsus otsustab ülehomme, et IT on loomuomaselt Sorosi asi ja oht eesti rahva jätkuvale ellujäämisele, siis noh, enam mitte mingeid töölubasid tarkvaraarendajatele,“ kirjutab Tuch.

Selle asemel, et investeerida kohalike haridusse ning muuta nad konkurentsivõimelisemaks ja ihaldusväärsemaks, julgustab eelnõu Tuchi sõnul neid pigem minema sõidujagamisteenuse autojuhi või toidukulleri rikkust tõotavale ametikohale. „Seda kõike selleks, et suursugused Eesti aadlikud ei peaks kogema sellist ebamugavust, et nende kooreklopsi ja mulgipudru jätab nende ukselävele isik, kes on kahtlaselt melaniinirikast päritolu,“ kirjutab Tuch.

Kui mõni ettevõtte omanik peaks vajama näiteks kvalifitseeritud spetsialisti teatud seadmega töötamiseks, peab ta Tuchi sõnul edaspidi tõestama valitsusele, et on otsinud läbi kõik Eesti maapiirkonnad ja teinud kindlaks, et sobiv kandidaat ei varja end mõnes põõsas Võrumaal.

Tartu ülikooli politoloogia doktorant Eoin McNamara ütles New York Timesile, et Helme ja tema erakond on ammu pidanud tõenäoliseks, et ukrainlased integreeruvad Eesti venekeelsesse vähemusse ja annavad sellele uue laengu.

„Nad on ähvardanud sellega ammu,“ ütles McNamara. "Paistab, et ta kasutas poliitiliselt võimalust pakkuvat aega ära sellega tegelemiseks.“