New York sulgeb koolid, söögikohad ja lõbustusasutused

Linnapea Bill de Blasio ütles, et tegi selle otsuse, sest „meie linn on silmitsi enneolematu ohuga ja me peame reageerima sõjaaja suhtumisega“, vahendab BBC News.

USA-s on kinnitust leidnud 69 surma- ja 3774 nakatumisjuhtumit.

Enam kui kaheksa miljoni elanikuga New Yorgis on surnud viis inimest. Kõigil surnutel vanuses 53-82 aastat olid ka muud terviseprobleemid.

Eelmisel nädalal tunnistas USA tipptervishoiuametnik, et proovide võtmise süsteem riigis veab alt.

President Donald Trump on öelnud, et USA-l on suurepärane proovide võtmise korraldus, kus tuleb kontrollida saabuvaid inimesi.

Korrespondentide sõnul on aga Ameerikas kasvav rahutus ja segadus. Kardetakse haiglakohtade nappust ja tuntakse muret lastehoiu pärast, kui kümned miljonid lapsed koolidest koju saadetakse.

Linnapea de Blasio ütles eile, et New Yorgi linnakoolid on suletud alates tänasest kuni vähemalt 20. aprillini. Seejärel uuritakse, kas koolid võib uuesti avada, aga de Blasio ei välistanud, et koolid jäävad suletuks selle õppeaasta lõpuni.

Teisipäeva hommikust võivad New Yorgi restoranid, baarid ja kohvikud toitu ainult kaasa müüa või kulleriga kodudesse saata. Linna tervishoiuameti teatel on New Yorgis umbes 27 000 restorani.

De Blasio sõnul tuleb sulgeda kõik ööklubid, kinod, väiketeatrid ja kontserdisaalid.