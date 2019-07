New York mattus voolukatkestuse tõttu tundideks suurde pimedusse

New Yorgi energeetikaettevõtte Con Edison ütles ajakirjanikele, et Manhattani saarel, mis on linna kõige tihedamalt asustatud ala, kaotas elektri enam kui 70 000 majapidamist ja ettevõtet. Voolukatkestus laius viiendast avenüüst Hudsoni jõeni ja 42. avenüüst 72. avenüüni, vahendab uudistekanal BBC.

Teateid tuli ametkondadele nii metrooliikluse peatumisest kui liftidesse kinni jäänud inimestest. Tänavavalgustid ja valgusfoorid kustusid ja inimestel üle linnaosa tuli oma kodudest evakueeruda.

Vahetult enne kesköö saabumist (kell 7 hommikul Eesti aja järgi) ütles Con Edisoni juht John MacAvoy, et kõik kuus kahjustatud võrku suudeti uuesti toimima saada. Tema sõnul lähtus probleem ühest linna alajaamast, ent mis selle täpselt põhjustas, ei ole veel teada.

Voolukatkestus kestis viis tundi.

New Yorgi linnapea Bill de Blasio ütles telekanalile CNN, et elektrikatkestuse taga ei maksa otsida kuritegevust ja palus inimestel jääda rahulikuks ning järgida võimude korraldusi olukorra lahendumiseni.