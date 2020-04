New Yorgis võidakse hakata mõningaid Covid-19-sse surnuid ajutiselt linnaparkidesse matma

Linnavolikogu tervishoiukomitee esimees Mark Levine selgitas eile hommikul Twitteris, et Covid-19-sse surnute suure arvu tõttu on linna surnukuurid, matusebürood ja kalmistud ülekoormatud, vahendab The Independent.

„Varsti alustame me „ajutist matmist“. Seda tehakse tõenäoliselt New Yorgi linna parke matmiseks kasutades (jah, te lugesite seda õigesti). Kaevatakse kraavid kümne kirstu jaoks reas. Seda tehakse väärikal, korrapärasel – ja ajutisel – viisil. Aga newyorklastel on raske sellega leppida.“

Hiljem selgitas Levine: „[See] on võimalus, milleks New Yorgi linn valmistub, AGA kui suremus piisavalt langeb, ei ole see vajalik.“

Levine pöördus ka riigi poole, et saada rohkem surnutega tegelevat personali ja ressursse.

Levine ütles, et linna tervishoiusüsteem on viidud võimete piirile ja nii ka surnutega tegelev süsteem. Levine võrdles seda 2001. aasta 9. septembri terrorirünnakute järel valitsenud olukorraga.

Kogu süsteem on täis, samuti haiglate juurde viidud külmutusveokid.

On ka suur hulk inimesi, kes surevad kodus. Enne kriisi suri Levine’i sõnul New Yorgi linnas kodus iga päev 20-25 inimest, nüüd aga 200-215 inimest. Ei ole testimisvõimekust kodus surevate inimeste testimiseks ja seetõttu tunnistas Levine, et see tähendab pea kindlasti, et koroonaviiruse ohvreid on rohkem kui ametlikesse andmetesse kirja läheb.

Ajutise matmise eesmärk on Levine’i sõnul see, et vältida selliseid vaatepilte nagu Itaalias, kus sõjavägi oli sunnitud koguma surnukehi kokku kirikutest ja isegi tänavatelt.

Surnutega tegelemiseks on oma meeskondi New Yorki saatnud juba kaitseministeerium ja rahvuskaart ning üle riigi on tulnud vabatahtlikke, aga abi on juurde vaja.

Ajutiste matmiste kohta küsiti pressikonverentsil kommentaari ka New Yorgi linnapealt Bill de Blasiolt, teatas New York Post.

„Meil võib vabalt tulla tegemist ajutiste matmistega, et me saaksime tegeleda iga perekonnaga hiljem,“ ütles de Blasio. „Meil on võimekus ajutisteks matmisteks, see on kõik, mida ma ütlen.“

Eilse seisuga oli New Yorgi osariigis Covid-19-sse surnud 4758 inimest. Viimase ööpäevaga suri 599 inimest. Nakatumisjuhtumeid oli osariigis 130 689 ja linnas 72 181.