New Yorgis tappis politsei katedraali trepil tule avanud mehe

Esialgu pole teada, kas mees tulistas kellegi pihta rahvahulgas, aga kirik teatas Facebookis, et mees näis tulistavat õhku. Keegi teine peale tulistaja pihta ei saanud, vahendab New York Times.

New Yorgi politseiülem Dermot Shea ütles pressikonverentsil, et mehel oli relv mõlemas käes ja ta avas tule marmorsamba taga kiriku suurte puituste ees.

Kolm lähedal viibinud politseinikku vastasid tulele ja tulistaja sai vähemalt ühe kuuli pähe, teatas Shea.

Tulistamise motiiv ei ole Shea sõnul veel teada, aga mitmete tunnistajate sõnul oli mees karjunud „Tapke mind”.

Politsei leidis sündmuskohalt kaks poolautomaatset tulirelva koos kotiga, kus olid bensiin, juhtmed, köis, mitu nuga, teip ja piibel.

Politsei teatel oodati sõrmejälgede võrdluse tulemust, et kinnitada, et tegemist oli 52-aastase mehega, kellel on pikk kuritegude register. Muu hulgas on ta 1990. aastal süüdi mõistetud mõrvas.