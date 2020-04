New Yorgi osariigis osutus positiivseks kahe kassi koroonaviiruse proov

Kassid, kellel on kerge hingamisteede haigus ja kes peaksid paranema, said viiruse ilmselt inimestelt oma majapidamises või selle lähedal, teatasid USA põllumajandusministeerium ja Nakkushaiguste Kontrolli ja Ennetamise Keskused (CDC), vahendab Guardian.

Varem on USA-s osutunud positiivseks mõnede tiigrite ja lõvide koroonaviiruse proovid New Yorgi Bronxi loomaaias. Väike arv juhtumeid loomadel on kinnitust leidnud ka mujal maailmas. USA võimude teatel näib, et mõned loomad võivad inimestelt viiruse saada, aga miski ei viita sellele, et loomad nakataksid inimesi.

„Me ei taha, et inimesed paanikasse satuksid. Me ei taha, et inimesed lemmikloomi kardaksid või tormaksid neid massiliselt testima,” ütles CDC inimeste ja loomade vaheliste tervisealaste sidemetega tegelev ametnik dr Casey Behravesh. „Ei ole tõendeid, et lemmikloomad mängiksid mingit rolli haiguse levitamisel inimestele.”

Valge Maja juhtiv koroonaviiruse nõunik dr Anthony Fauci rääkis eilsel koroonaviiruse briifingul samal toonil.

Lemmikloomad ja muud loomad võivad viirusega nakatuda, aga ei ole tõendeid, et viirus kanduks lemmikloomalt üle inimesele, teatas Fauci, kes lisas, et kõik on võimalik, aga praegu paistab see ebatõenäoline.

CDC soovitab siiski mitte lasta lemmikloomadel kokku puutuda inimeste või loomadega väljaspool kodu. Kasse peaks hoidma toas ja tuleks näiteks hoiduda koeraparkide külastamisest.

Esimene New Yorgi kassidest haigestus umbes nädal pärast seda, kui inimesel majapidamises oli lühike hingamisteede haigus, mis aga Covid-19-na kinnitust ei leidnud. Loom käib mõnikord väljas ja ta võis olla kontaktis nakatunud inimesega ümbruskonnas.

Teise kassi omanik andis positiivse Covid-19 proovi enne kassi haigestumist. Samas majapidamises elav teine kass mingeid haiguse märke ilmutanud ei ole.

Kasside sümptomite hulgas olid köha ja veidi jooksev nina.

