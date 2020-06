New Yorgi linnapea tegi kannapöörde ja lubas esmakordselt asuda kärpima politsei eelarvet

59-aastane linnapea keeldus pühapäeval täpsustamast, kui suure osa New Yorgi politseijaoskonna kuue miljardi dollari suurusest rahastusest ta kavatseb sotsiaalteenustesse ümber paigutada. Täna moodustab kaheksa miljoni elanikuga linnas korda hoidva politsei rahastus enam kui kuus protsenti linna kogueelarvest.

Meer de Blasio ütles, et detailid töötatakse linnavolikogu poolt välja hiljemalt 1. juuliks, kui järgmise aasta eelarve tuleb lukku lüüa.

„Oleme pühendunud sellele, et rahastamine suunataks noorsoo- ja sotsiaalteenustele, mis juhtub sõna otseses mõttes järgmise kolme nädala jooksul, kuid ma ei hakka seda üksikasjalikumalt selgitama, kuna see on läbirääkimiste küsimus ja me tahame aru saada, mis on mõttekas,” ütles de Blasio.

Foto: Scanpix

Veel reedel avaldas de Blasio skeptitsismi politsei rahastamise kärpimise suhtes, isegi kui ta märkis, et kõiki linnaameteid võivad ees oodata kärped juhul, kui föderaalvalitsuselt rohkem rahalist abi ei saada.

Tema pühapäevahommikune kannapööre oli üks kahest meelemuutusest protestijate suhtes. Varahommikul teatas ta oma Twitteri kontol, et New Yorgi esimene liikumiskeeld pärast Teist maailmasõda lõpeb kohe - päev varem, kui algselt kavandati. Meer põhjendas oma otsust asjaoluga, et protestid on viimastel päevadel rahulikumaks muutunud.

De Blasio seisab silmitsi võimaliku 9 miljardi dollari suuruse eelarvepuudujäägi ja märkimisväärsete rahutustega omaenda administratsioonis seoses tema reaktsiooniga nii koroonakriisile kui ka massimeeleavaldustele pärast mustanahalise pereisa George Floydi tapmist Minneapolise politseiniku poolt.

Foto: Scanpix

Vaatlejad ja meeleavaldajad on süüdistanud politseijaoskonda alates eelmisel esmaspäeval sisse seatud öise liikumiskeelu kehtestamisest kohati liigselt vägivaldse taktika kasutamises.

Üleeile allkirjastasid kümned linnapea karistusõiguse büroo töötajad avalduse, milles nõutakse de Blasiolt toetust mitmete politseireformide läbiviimiseks, mis keelaks muu seas politseil kasutada nn kaelalukku (inglise k. chock hold). Arvatakse, et linnavolikogus on vetokindel enamus liikmeid, kes oleks sellise keelu poolt. Linnapea on seni keeldunud seda eelnõu toetamast.