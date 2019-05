New Yorgi linnapea Bill de Blasio teatas demokraatide presidendikandidaadiks pürgimisest

Teist ametiaega New Yorgi linnapea olev de Blasio ühineb ligi kahe tosina demokraadiga, kes püüavad murda omale teed Valgesse Majja, vahendab ABC News.

Varem sel nädalal esines de Blasio üritusel New Yorgi Trump Toweris ja teatas, et kaheksa USA presidendi Donald Trumpi nimelist hoonet jäävad linnale võlgu 2,1 miljonit dollarit aastas, kui Trump Organization ei tee muudatusi kasvuhoonegaaside emissiooni piiramiseks New Yorgi linna kokkuleppe järgi, mis hakkab kehtima homme. De Blasio selja taga olid siis meeleavaldajad plakatitega „läbikukkunud linnapea” ja „kõigi aegade halvim linnapea”.

Kui de Blasiolt küsiti, kas need protestid kuulutavad ette seda, mis saab tema presidendikampaaniast, vastas ta: „See tähendab, et me teeme siin New Yorgis midagi tähtsat, kui kõik need inimesed, kes toetavad president Trumpi, on vastu sellele, mida me teeme. Me peame tegema midagi õigesti.”

De Blasio on olnud New Yorgi linnapea alates 2014. aasta jaanuarist.