New Yorgi kohtunik blokeeris ajutiselt Donald Trumpi sugulase paljastusraamatu avaldamise

New Yorgi osariigi ülemkohtu kohtuniku Hal B. Greenwaldi otsus on presidendi noorema venna Robert S. Trumpi esimene võit kohtus. Robert Trump on püüdnud blokeerida presidendi sugulase Mary Trumpi raamatu avaldamist, väites, et see rikub presidendi isa Fred Trumpi varadega seotud konfidentsiaalsuskokkulepet, vahendab CNN.

„Robert Trump on New Yorgi ülemkohtu tõkendiga Mary Trumpi ja Simon & Schusteri vastu väga rahul,” ütles Robert Trumpi advokaat Charles Harder, kes on esitanud hagisid uudisteorganisatsioonide vastu ka Donald Trumpi nimel.

Mary Trumpi esindav advokaat Ted Boutrous ütles, et kohtuotsus rikub USA esimest konstitutsiooniparandust, mis kaitseb sõnavabadust.

„Me kaebame viivitamatult edasi,” ütles Boutrous. „Seda raamatut, mis puudutab suurt avalikku muret tekitavaid ja suure avaliku tähtsusega asju istuva presidendi kohta valimisaastal, ei tohi päevagi tagasi hoida.”

Oma eilses tunnistuses ütles kirjastuse Simon & Schuster tegevjuht Jonathan Karp, et raamatu avaldamise blokeerimine tekitaks ettevõttele erakordset majanduslikku kahju.

Karp teatas, et Simon & Schuster on juba lasknud raamatut trükkida 75 000 eksemplari. Raamatumüüjatele edastatud eksemplaride üle kirjastusel Karpi sõnul enam kontrolli ei ole.

Simon & Schuster kirjeldab Mary Trumpi raamatut „Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” („Liiga palju ja mitte kunagi piisavalt: kuidas minu pere lõi maailma kõige ohtlikuma mehe”) kui „paljastavat ja usaldusväärset portreed Donald J. Trumpist ja toksilisest perekonnast, mis ta tekitas”.

Amazonis oli raamat USA aja järgi eile pärastlõunal müüdavuselt neljandal kohal.

Kirjastuse teatel heidab raamat „ereda valguse nende perekonna ajaloole, et seletada, kuidas tema (Mary Trumpi) onust sai mees, kes nüüd ohustab maailma tervist, majanduslikku julgeolekut ja sotsiaalset tekstuuri”.

Eelmisel nädalal lükkas New Yorgi Queensi maakonna kohtu kohtunik katse raamatut blokeerida tagasi, viidates jurisdiktsiooni puudumisele. Robert Trump pöördus seejärel New Yorgi ülemkohtusse.