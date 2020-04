New Yorgi Bronxi loomaaias osutus positiivseks tiigri koroonaviiruse proov, ka teised tiigrid ja lõvid köhivad

Nadialt võeti proov pärast seda, kui tema ning veel viis tiigrit ja lõvi Bronxi loomaaias hakkasid näitama hingamisteede haiguse sümptomeid, teatas USA Põllumajandusamet (USDA). Teistel loomadel sümptomeid ei ole, vahendab CNN.

„Kuigi neil on mõningane söögiisu langus, läheb Bronxi loomaaia kaslastel muidu veterinaarravi all hästi ning nad on terased, erksad ja suhtlevad talitajatega,“ teatas loomaaed. „Pole teada, kuidas see haigus suurtel kaslastel areneb, sest erinevad liigid võivad uutele infektsioonidele erinevalt reageerida, aga me jätkame nende hoolikat jälgimist ja ootame täielikku paranemist.“

Loomad said nakkuse loomaaia töötajalt, kellel endal sümptomeid ei olnud. Külastajatele on Bronxi loomaaed suletud olnud alates 16. märtsist.

USDA soovitab koroonaviirusega nakatunutel minimeerida kontakte loomadega, kuni on olemas rohkem informatsiooni viiruse kohta.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!