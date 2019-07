New Orleans valmistub troopiliseks tormiks Barry, olukorda raskendab kõrge veetase Mississippi jões

Foto: JONATHAN BACHMAN, REUTERS

USA linna New Orleansi ähvardav troopiline torm Barry toob kaasa pretsedenditu probleemi, sest veetase Mississippi jões, mis on sellel aastaajal tavaliselt 1,8-2,4 meetri kõrgusel, on praegu 4,9 meetri kõrgusel selleaastaste rekordiliste tulvavete tõttu.