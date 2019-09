Netanyahu: otsekontakt Putiniga hoidis ära Iisraeli ja Venemaa kokkupõrke Süürias

Netanyahu sõnul oli see kokkupõrge peaaegu vältimatu Vene õhujõudude ülesannete ja Iisraeli sõjalise tegevuse vastuolu tõttu Süüria operatsiooni ajal.

Netanyahu märkis, et kontaktid Putiniga on tema jaoks väga väärtuslikud ja võimaldavad vastastikku kasulike majandussidemete arengut riikide vahel.

„See koordineerimine on võimalik ainult seetõttu, et mina ja president Putin austame teineteist. Me räägime tõesti nagu võrdne võrdsega, avatult, ilma igasuguse üleolekuta. Räägime otse, nimetades asju nende õigete nimedega,” ütles Netanyahu.

Täna toimub Sotšis Putini ja Netanyahu kohtumine. Kremli teatel arutatakse koostöö edasist arengut ja vahetatakse arvamusi olukorra üle Lähis-Idas.