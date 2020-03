Netanyahu kuulutas end Iisraeli parlamendivalimiste võitjaks

Siiski näitavad küsitlused, et Likudil ja selle parempoolsetel liitlastel jääb enamusest puudu, vahendab BBC News.

Eilsed valimised olid Iisraelis vähem kui aasta jooksul juba kolmandad.

Eelmistel valimiste järel ei ole Gantz ega Netanyahu suutnud valitsust moodustada.

Kui lävepakuküsitlused on täpsed, tähendab see, et Likud koos liitlastega saab kokku 59-60 kohta, millisel juhul jääb enamusest puudu 1-2 kohta.

Pärast lävepakuküsitluste tulemuste avaldamist postitas Netanyahu Twitterisse foto endast „suurt võitu Iisraeli jaoks” tähistamas.

Hiljem kirjutas ta: „Me võitsime tänu oma usule oma teesse ja tänu Iisraeli rahvale.”

Likud teatas avalduses, et Netanyahu on rääkinud teiste parempoolsete erakondade juhtidega ja leppinud kokku tugeva valitsuse moodustamises varsti.

Gantz ei tunnistanud kohe kaotust, aga nõustus, et lävepakuküsitluste tulemused ei olnud paljulubavad.

„Ma mõistan ja jagan teie pettumus- ja valutundeid, sest see ei ole tulemus, mida me tahtsime, et juhtuks,” ütles Gantz.

Erakonna Yisrael Beiteinu juht Avigdor Lieberman, kes oli pärast eelmisi valimisi kaalukeele osas, ütles, et täidab oma valimislubadust mitte ühineda koalitsiooni religioossete erakondadega.