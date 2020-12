Nepal ja Hiina leppisid kokku Mount Everesti senisest veidi suuremas kõrguses

Pärast ekspeditsioonide saatmist Everesti tippu leppisid Katmandu ja Peking kokku, et Mount Everesti ametlik kõrgus on 8848,86 meetrit, mis on seniste arvutustega võrreldes veidi kõrgem, vahendab Reuters.

Everest on „Nepali ja Hiina vahelise sõpruse igavene sümbol”, teatas Nepali välisminister Pradeep Kumar Gyawali, tehes uudise teatavaks koos Hiina ametivenna Wang Yiga, kellega ta oli videoühenduses.

Nepal ei olnud Everesti kõrgust varem iseseisvalt mõõtnud, vaid kasutas India 1954. aasta hinnangut 8848 meetrit, mis hõlmab ka lund mäe tipus.

Hiina 2005. aasta mõõtmise tulemuse järgi oli mäetipu kõrgus ilma lumeta 8844,43 meetrit.

Mägironijad arvasid, et 2015. aasta maavärin magnituudiga 7,8, mis tappis Nepalis ligi 9000 inimest, võis Everesti kõrgust muuta.

Nepal, kus asub maailma 14 kõrgemast mäetipust veel seitse, saatis oma meeskonna Everesti mõõtma eelmise aasta mais. Hiinlased ronisid mäele tänavu kevadel, kui mägi oli teistele ronijatele koroonaviiruse tõttu suletud.

Nepali esindaja Damodar Dhakali sõnul kasutasid nemad Everesti täpse kõrguse mõõtmiseks ülemaailmset navigatsioonisatelliitide süsteemi (Global Navigation Satellite System).

USA Rahvuslik Geograagfiaselts (National Geographic Society) ja Bostoni Teadusmuuseum määrasid 1999. aastal satelliitidel põhineva tehnoloogiaga Everesti kõrguseks 8850 meetrit.

2015. aasta maavärin, mis toimus ronimishooaja tipphetkel, tekitas võimsad laviinid, mis tapsid jalamil 18 inimest.

Järgmisel aastal ütlesid tippu jõudnud mägironijad, et 13-meetrine pea vertikaalne kaljumoodustis tipust allpool nimega Hillary Step on maavärina tõttu kokku varisenud.