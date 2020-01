NBC: Keenias hukkus sõjaväebaasi rünnakus kolm ameeriklast

Allikad kinnitasid Reutersile, et sõjaväebaasi, mis asub Lamus, rünnati selle kõrval oleva lennuraja kaudu. Rünnaku järel ei kinnitanud USA valitsus, et on hukkunuid, kuid hiljem seda siiski tehti.

NBC vahendab, et kolm baasis viibinud ameeriklast hukkus. Lisaks sai kaks nende kaasmaalast viga. Ametlikus pressiteates märgiti, et haavatute seisund on stabiilne.

Pole teada, kas ja palju oli Al-Shabaabi äärmuslaste ridades vigastatuid ja hukkunuid.

Al-Shabaab on al-Qaidaga seotud islamistlik mässuliste rühmitus, mis on võtnud eesmärgiks kukutada ÜRO toetuse saanud Somaalia valitsus. Viimane on koostöös USA Aafrika väejuhatusega viimastel nädalatel korraldanud mitu vastulööki al-Shabaabi sihtmärkidele.

Möödunud aastal tegi organisatsioon terrorirünnaku Keenia pealinnas Nairobis, kus hukkus 21 inimest.