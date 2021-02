Navalnõile mõisteti karistuseks kolm ja pool aastat vangistust, millest reaalselt kanda tuleb kaks aastat ja kaheksa kuud

Täna selgus, et Vene opositsionäär Aleksei Navalnõi mõisteti kolmeks ja pooleks aastaks vangi. Reaalselt peab ta ära kandma kaks aastat ja kaheksa kuud vangistust, kuna viibis seitse aastat tagasi ligi aasta aega koduarestis. Navalnõi läheb vangi, kuna ta mõisteti 2014. aastal süüdi finantskuritegudes. Siiski on Euroopa inimõiguste kohus pidanud otsust poliitiliseks ning selgelt põhjendamatuks. Toonasest süüdimõistmisest jäi mehele tingimisi vangistus, mis mõisteti nüüd täitmisele, kuna mürgitamise ohvriks langenud Navalnõi ei saanud Berliinis paranedes kohtuda Venemaal kriminaalhooldajaga.

Venemaa uued valimised on 2024. aasta märtsis, mis tähendab, et kui Navalnõi jääbki kaheks aastaks ja kaheksaks kuuks trellide taha, pääseks ta välja pisut enne valimisi, täpsemalt 2023. aasta oktoobris.

Navalnõi pidas kohtus pika kõne. „Ma tahaksin alustada õigusliku küsimuse arutamisega, mis mulle tundub peamine ja selles arutluses veidi tähelepanuta jäetuna.

Istuvad kaks inimest ja üks neist ütleb, et paneme Navalnõi istuma sellest eest, et ta ilmus esmaspäeviti, aga mitte neljapäeviti. Teine ütleb aga, et paneme Navalnõi istuma selle eest, et koomast välja tulles ei ilmunud ta kohe välja. Aga mina tahaksin, et veel kord pöörataks tähelepanu sellele, et asja tuum on selles, et mind pannakse istuma asja eest, milles mind on juba süütuks tunnitustatud.

Asja eest, mis juba tunnistati fabritseerituks.

Kui me avame kriminaalõiguse, teie ausus, ma loodan, et te olete seda paar korda teinud, näeme me, et Euroopa Inimõiguste Kohus on (Venemaa kohtusüsteemi) osa ja selle otsused on (täitmiseks) kohustuslikud.

Vene Föderatsioon on pooleldi neid otsuseid tunnustanud, mulle maktsi isegi selle asja eest kompensatsiooni. Vaatamata sellele istus minu vend selle asja eest 3,5 aastat vanglas. Mina istusin selle aasta eest aasta koduarestis.

Natuke matemaatikat. 2014. aastal (tehti) kohtuotsus ja nüüd, 2021. aastal kiusatakse ka mind endiselt selles asjas taga. Miks selles asjas? Mille pärast iganes, kas kriminaalasju minu vastu ei ole piisavalt olnud. Keegi tahtis, et ma oleksin piiri ületamise hetkest vahialune.