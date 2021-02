Navalnõid süüdistatakse kohtus sõjaveterani solvamises. 95-aastasel veteranil hakkas halb ja talle kutsuti kiirabi

Menetlust laimu kohta alustati 2020. aasta suvel. Põhjuseks oli Navalnõi kommentaar videole, milles toetati Venemaa konstitutsiooniparandusi. Videos esines Suure Isamaasõja veteran Ignat Artemenko, vahendab Dožd.

Navalnõi nimetas videos esinenuid „lakeideks” ja „maa häbiplekkideks” ning solvas sellega veterani au ja väärikust, öeldakse kohtule esitatud hagis.

Navalnõi alustas kohtus sellega, et palus veterani lamama panna ja tal maski eest võtta.

„Ma vaatan ja mulle on tõesti vastumeelt, vähe sellest, et te kasutate seda õnnetut inimest, kes on abitus seisundis, nagu nukku, panite veel maski ette, ma taotlen, et tal lastaks kas või lamada ja mask eest võetaks. Te piinate 95-aastast inimest, lihtsalt piinate. Küsimus, kes on sellised fašistid ja poliitprostituudid? Tema sugulased kauplevad temaga, et saada raha, ja piinavad, kui aus olla – teie olete süüdi. Laske tal vähemalt lamada.”

Navalnõi oma süüd ei tunnistanud.

„Süüdistus on arusaamatu. Mingit Artemenkot ma ei teadnud ega tea siiamaani peale selle, et tema sugulased on südametunnistuseta inimesed, kes kauplevad vanamehega. Riiklik süüdistaja ütles, et ma ütlesin midagi teadlikult, Artemenkot teades. Ma ei tea midagi peale selle, et temaga kaubeldakse,” ütles Navalnõi.

Kohtunik: „Kas te tunnistate süüd?”

Navalnõi: „Loomulikult mitte.”

Pärast oma advokaadi esinemist võttis Navalnõi taas ise sõna.

„Ma tahaksin lisada... ma saan väga hästi aru, kuidas see juhtum tekkis, miks see fabritseeriti. Loomulikult mitte uurimiskomitee, vaid kõige selle leiutasid PR-inimesed, RT ajakirjanikud, Margarita Simonjan. Kogu konstruktsioon on loomulikult PR. Minu vastu fabritseerivad kõik kriminaalasju, aga võimudel on suuri probleeme, kui asjad kohtutesse jõuavad. Siin on kõigil selge, et tõde on minu poolel. Mitte sellepärast, et ma olen hea, vaid sellepärast, et ma räägin lihtsaid asju, millega on kõik nõus. Ühtne Venemaa kaebab mind kohtusse ja kõik on juba ette minu poolel. Oli vaja kavalamat asja. On vaja, et ma ei oleks saalis vastamisi mitte südametunnistuseta prokuröri, vaid millegi tähtsamaga. Ja tekkis idee: aga leiame veterani, paneme talle medalid rinda, paneme istuma ja teeme nii, et oleks Navalnõi veterani vastu. Oli lakeilik, alatu kampaania konstitutsiooniparanduste upitamiseks. Eesmärk: et Putin jääks eluaegseks presidendiks. Kampaania raames tehti palju jälke asju, üks neist oli jälk lakeilik video ja selles oli palju inimesi. Disainer Artemi Lebedev, näitleja Ohlobõstin...”