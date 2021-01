Navalnõi võitluskaaslast Volkovit süüdistatakse kriminaalkorras alaealiste õhutamises seaduserikkumisele

Uurijad on leidnud videosalvestused, kus Volkov pöördub üleskutsetega osaleda ebaseaduslikes aktsioonides alaealiste poole, vahendab Interfax.

Uurimiskomitee leiab, et 23. jaanuari aktsioone Navalnõi toetuseks ei kooskõlastatud seoses keerulise epidemioloogilise olukorraga.

„Vaatamata sellele pani ta videohostingusse YouTube 21. jaanuaril üles publikatsiooni üleskutsega alaealistele sanktsioneerimata miitingutel osalemise kohta Moskva ja teiste Venemaa linnade territooriumil 23. jaanuaril tingimustes, mis ei taganud ohutust osalenute elule ja tervisele. Lingid nimetatud videosalvestustele pani Volkov vabalt ligipääsetavana üles ka võrku internet oma kasutajalehekülgedele sotsiaalvõrgustikes Facebook, Twitter ja Instagram,” öeldakse uurimiskomitee pressiteates.

Uurimiskomitee märkis, et jätkatakse nende kindlaks tegemist, kes on avaldanud „üleskutseid piiramatule ringile alaealistele osavõtuks õigusvastasest tegevusest”.

Eile kommenteeris Volkov ise seda teemat Facebookis. Ta nimetas laste õhutamist tänavaaktsioonidest osa võtma täiesti väljamõelduks ning lisas, et mõistab, et kooliõpilaste vanemad muretsevad ja soovitas neil lastele selgitada, et osavõtt rongkäikudest ja miitingutest on muutunud ohtlikuks. Volkovi sõnul peaks alaealisi veenma aktsioonidele mitte minema.