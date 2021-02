Navalnõi viidi eeluurimisvanglast minema ja on teel kolooniasse

Ühiskondliku Vaatluskomisjoni (ONK) liige Jeva Merkatšova kinnitas, et Navalnõi viidi kolooniasse, aga millisesse, ta ei tea, vahendab Meduza.

„Täna, kui ma läksin uurimisisolaatorisse, et Navalnõiga kohtuda, teatati mulle, et ta on uurimisisolaatorist lahkunud. Kuhu ta lahkus, mulle ei öeldud, ilmselt kolooniasse, aga võib-olla veel kuhugi,” ütles advokaat Kobzev Interfaxile.

Otkrõtõje Mediale ütles Kobzev, et kui Navalnõi kolooniasse saabub, tuleb talle anda võimalus teatada sugulastele oma asukoht, aga teda võidakse tapiga sihtkohta viia mitu nädalat. „Tema puhul, ma loodan, nii ei juhtu. Loodame muu hulgas ka ajakirjanike ja ONK abile,” ütles Kobzev.

Moskva Simonovski kohus otsustas 2. veebruaril, et Navalnõi peab veetma koloonias kaks ja pool aastat tungimisi vanglakaristuse katseaja reeglite rikkumise eest. 20. veebruaril tunnistas Moskva linnakohus otsuse seaduslikuks ja see jõustus.