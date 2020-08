Navalnõi välismaale toimetanud aktivist: ta jääb ellu, aga on mitmeks kuuks rivist väljas

Kaarel Kressa toimetaja RUS

Saksa kaitseväe spetsialistid Aleksei Navalnõi transpordiks kasutatud kapsliga Foto: AFP/Scanpix

Koomas viibivat Vene opositsiooniaktivisti Aleksei Navalnõid välismaale toimetada aidanud fondi Cinema For Peace juht Jaka Bizilj ütles eile Saksa meediale, et väidetavalt mürgitamise ohvriks langenud patsiendi elu on praeguseks väljaspool ohtu.