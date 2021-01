Navalnõi toetajad tulevad laupäeval tänavatele

Venemaa siseministeerium on juba vahistanud mitmeid inimesi, kes jaganud üleskutseid osaleda homsel Navalnõi toetusmeeleavaldustel.

Navalnõi pressiesindaja Kira Jarmõš peeti kinni eile õhtul oma kodu juures ja viidi politseijaoskonda, kuhu jäeti kogu ööks kohtuistungit ootama. Täna määrati talle üheksapäevane arest.

Eile peeti lisaks Jarmõšile kinni veel Navalnõi Korruptsioonivastase Võitluse Fondi (FBK) uuringute osakonna töötaja Georgi Alburov ja FBK jurist Ljubov Sobol.

Kolmapäeva õhtul nõudis Venemaa kommunikatsioonivaldkonna järelevalveorgan Roskomnadzor sotsiaalmeediaplatvormide VKontakte ja TikTok administraatoritelt, et nad takistaksid meeleavaldustest osavõtu üleskutsete levitamist. Sama nõudmise esitas Roskomnadzor ka teistele sotsiaalmeediaettevõtetele ja meediakanalitele.

Navalnõi staabid on kutsunud rahvast laupäeval üle Venemaa vangistatud poliitiku toetuseks tänavatele tulema. Mis homme toimuma hakkab, toob teieni Delfi koostöös Venemaal asuvate kaastöölistega.

Praegune olukord järgneb vahetult Korruptsioonivastase Võitluse Fondi suurtele paljastustele. Venemaale naasnud Navalnõi avaldas YouTube’i kanalil kahetunnise uuriva video "Putini palee. Suurima altkäemaksu lugu".

Seal on juttu Musta mere ääres asuvast Putini salajasest kuningriigist, kuhu ei pääse maalt, merelt ega õhust.

Kinnistul on palju huvitavat. Näiteks kirik. Ja 2500-ruutmeetrine talveaed. Taimede eest hoolitseb umbes 40 aednikku. On ka tohutu 80-meetrine sild. Venemaa mis tahes provintsis oleks sellise avamine suursündmus, kuid siin läheb seda tarvis üksnes selleks, et pääseda teemajja. Selle pindala on 2500 ruutmeetrit.

