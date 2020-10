Navalnõi teatas, et naaseb Venemaale kohe pärast tervise taastumist

„Mis puudutab naasmist ja tervist. Mul on loomulikult juba märksa kergem, mingid asjad on juba ära paranenud, mingid asjad ei ole veel ära paranenud, aga ma olen kindel, et need paranevad ära. Ma teen palju tööd ja teen kõik, et naasta võimalikult kiiresti (...) Minu ülesanne on võimalikult kiiresti taastuda ja kohe Venemaale naasta,” ütles Navalnõi YouTube’i kanalis Навальный.Live, vahendab Interfax.

Navalnõi sõnul ei anna arstid prognoose selle kohta, kui palju aega tema taastumiseks vaja on.

Navalnõil hakkas halb 20. augustil lennul Tomskist Moskvasse. Lennuk tegi hädamaandumise Omskis ja Navalnõi viidi koomas haiglasse.

Alates 22. augustist oli Navalnõi ravil Berliini Charité haiglas ja praegu taastub ta Saksamaal.

Vene arstide väitel võis Navalnõi seisundi põhjus olla süsivesikute ainevahetuse häire koos kroonilise pankreatiidi ägenemisega. Mingeid mürkaineid Vene arstid tema organismist väidetavalt ei leidnud.

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel teatas 2. septembril aga, et Navalnõi mürgitati Novitšoki grupi närvimürgiga. Seda kinnitas 6. oktoobril ka Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioon (OPCW).

Pere ja kaastöötajad süüdistavad Navalnõi mürgitamises Venemaa võime, kes seda aga eitavad.