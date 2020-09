Navalnõi staapide juhid saavutasid võidu valimistel Tomskis ja Novosibirskis

Tomski linnaduuma valimistel juhib Navalnõi Tomski oblasti staabi koordinaator Ksenia Fadejeva, teatas Fadejeva ise esialgsetele valimistulemustele viidates. Fadejeva edestas võimuerakonna Ühtne Venemaa kandidaati üheksast valimisringkonnast seitsmes, vahendab Raadio Vabadus.

Navalnõi Korruptsioonivastase Võitluse Fondi (FBK) direktor Ivan Ždanov märkis, et Fadejeva on esimene Navalnõi staabi koordinaator, kes on Venemaal valimistel võitnud.

„Just Tomskis mürgitati Navalnõi. See on staabi parim vastus,” kirjutas Ždanov.

Победа Ксюши Фадеевой @ksushaaatom очень знаковая.

1. Это первая победа руководителя штаба Навального. Чисто «наш» человек.

2. Ксюша участвовала в расследовании ФБК.

3. Именно в Томске отравили Навального. Это лучшая ответка штаба.

Ура! pic.twitter.com/zdK6sJXVUP — Ivan Zhdanov (@IoannZH) September 13, 2020

Teine Navalnõi regionaalstaabi juht, kes valimistel võitis, on Sergei Boiko, kes võitis Novosibirski linnanõukogu valimistel ühes ringkonnas.

Закончили подсчет. 214 голосов и уверенная победа. Теперь депутат Горсовета. pic.twitter.com/fgCxtfoGWD — Сергей Бойко (@_sergey_boyko) September 13, 2020

Seotud lood: Venemaa kubernerivalimistel võidavad ametlike tulemuste järgi võimuerakonna Ühtse Venemaa kandidaadid

Navalnõil hakkas 20. augustil halb lennukis, mis lendas Tomskist Moskvasse. Novosibirskis ja Tomskis käis Navalnõi selleks, et salvestada video oma kohalike võimude tegevuse uurimuse jaoks. Video ettevalmistamises osales ka Fadejeva. Lennuk tegi hädamaandumise Omskis ja hiljem saadeti Navalnõi ravile Berliini, kus tehti kindlaks, et ta mürgitati Novitšoki grupi närvimärgiga.

Navalnõi pooldajaid kutsuti ka seekord nagu varasematel valimistel hääletama „nutikalt”, see tähendab kandidaatide poolt, kellel on parimad võimalused Ühtse Venemaa kandidaate võita. Novosibirskis ja Tomskis sellised kandidaadid esialgsete andmete järgi mitmes kohas juhivad.