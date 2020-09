Navalnõi staabi juht Ylele: mürgitamine on seotud Venemaa eesseisvate regionaalvalimiste kampaaniaga

Volkov korraldab Navalnõi asju Berliinis, kus Navalnõi Charité haiglas ravil on, ja koordineerib samal ajal valimiskampaaniat Venemaal.

13. septembril toimuvad Venemaal valimised 39 regioonis. Volkov ohkas sügavalt, kui Yle temalt küsis, kuidas mürgitamine valimisi mõjutab.

„On selge, et teda mürgitades oli inimestel eesmärk kõrvaldada ta poliitiliselt näitelavalt, sest nad mõistsid, kui suurelt tema osalemine kohalikke valimisi mõjutab,” ütles Volkov. „Kolm nädalat enne valimisi ehk valimiskampaania otsustavas faasis jäime ilma Aleksei-sugusest jõulisest agitaatorist. On selge, et tema tapmist üritanutel oli eesmärk võtta maha meie valimiskampaania pea.”

Volkov arvab, et kogu tõtt mürgitamise kohta ei saada kunagi teada.

„Me ei saa ilmselt kunagi teada, sest Vene võimud keelduvad selles nägemast isegi põhjust uurimiseks,” ütles Volkov.

Ta kommenteeris seda irooniliselt: „Meil juhtub ju iga päev nii, et opositsiooniliider langeb koomasse, see on Venemaal igapäevane, siin ei ole midagi uurida...”

Volkov juhib Navalnõi piirkondlike staapide võrgustikku. 2018. aasta presidendivalimistel juhtis ta Navalnõi kampaaniat. Navalnõid siis kandidaadiks ei registreeritud. Alaliselt elab Volkov Vilniuses. Kui Navalnõi Berliini ravile viidi, kiirustas ta sinna.

Volkov usub, et Navalnõi mürgitamine räägib Putini positsiooni nõrgenemisest.

„Putini toetus langeb. On loomulik, et inimesed on Putinist ja sellest, et võim ei vahetu, väsinud. Juba seitse aastat on elanikkonna reaalsed sissetulekud langenud, inimesed on vaesemaks jäänud,” ütles Volkov.

Krimmi annekteerimise tekitatud „hurraa-patriotism” ei hoia Putini toetusnumbreid enam üleval.

„Inimesed näevad, et Putini administratsioon ei suuda pakkuda lahendusi ega väljapääsu kriisist, sest see oskab ainult võimust ja varandusest kinni hoida,” lausus Volkov.

Volkov usub, et Putinit ootab ees Valgevene ja Lukašenka tee.

„Seetõttu vaatab Putin õudusega Lukašenkat ja mõistab, et sama saatus ootab ilmselt peagi ka teda,” ütles Volkov.

Volkovi sõnul on regionaalvalimised Venemaal järgmise aasta parlamendivalimiste peaproov. Volkov jätkab valimiskampaania koordineerimist Berliinist kaugühenduste kaudu.