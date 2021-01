Navalnõi paigutati Moskva Matrosskaja Tišina eeluurimisvanglasse

Melnikov kirjutas Instagramis, et Navalnõi saabus eeluurimisvanglasse kella 20 ajal. Hiljem sõi ta õhtust, vahendab telekanal Dožd.

„Nagu on ette nähtud eeluurimisisolaatorisse nr 1 saabumisel võttis ta veeprotseduure (dušš),” täpsustas Melnikov, kes Navalnõid külastas. Melnikovi sõnul anti Navalnõile madrats, padi, tekk, voodipesu, taldrik, kruus, lusikas, hambahari ja -pasta, seep, ühekordne habemeajamisvahend ning tualettpaber.

Navalnõi paigutati kolmekohalisse kambrisse karantiiniosakonnas. Teda hoitakse seal aga üksi, sest Melnikovi sõnul peab ta välismaalt tulnuna olema 14 päeva karantiinis. Kambris on külmik, elektriline teekann, televiisor ja soe vesi.

„Aleksei Anatoljevitš ütles komisjonile, et tal on hea meel taas kodumaal olla, ja tänas toetuse eest,” kirjutas Melnikov, kelle sõnul ütles Navalnõi, et eeluurimisvangla töötajad talle moraalset ega füüsilist survet ei avalda.

Varem ütles ONK liige Jeva Merkatšova Doždile, et Navalnõi võidakse paigutada Moskva oblasti Zelenogradi linnas asuvasse eeluurimisvanglasse.